तीन चीनी नागरिक हिरासत में लिए गए, 19 लाख नकद लेकर जा रहे थे शंघाई

नई दिल्ली। दिल्ली हवाई अड्डे पर गुरुवार को सीआईएसएफ कर्मियों ने तीन चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया। वे कथित तौर पर 18.95 लाख रुपये की अघोषित भारतीय मुद्रा नकद ले जा रहे थे। इन यात्रियों को आगे की जांच के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

यह घटना इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाम करीब 4:30 बजे हुई। सीआईएसएफ कर्मियों ने पहले एक यात्री को उसके बैग में 6 लाख रुपये नकद के साथ रोका। इस मामले को तुरंत सीमा शुल्क अधिकारियों के पास भेजा गया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने जांच के दौरान उसके साथ मौजूद दो अन्य चीनी नागरिकों की पहचान की। ये तीनों यात्री शंघाई जाने की तैयारी में थे और उड़ान भरने वाले थे।

जांच और कानूनी प्रक्रिया

यात्री कुल 18.95 लाख रुपये नकद रखने का कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अधिकारी ने बताया कि इस कारण उन्हें अपनी उड़ान लेने से रोक दिया गया। सीमा शुल्क अधिकारी अब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में अघोषित नकदी का स्रोत क्या है।