जीजा को उतारा मौत के घाट

दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने दक्षिण-पूर्व जिले के जैतपुर में हुई एक हत्या का मामला 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है। 38 वर्षीय बलवीर सिंह का शव 6 अक्तूबर को आगरा नहर के किनारे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास मिला था। पुलिस ने इस मामले में मृतक के साले राजेश यादव (53) और रिश्तेदार नीलेश (29) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस की जांच के अनुसार, राजेश यादव ने पारिवारिक विवाद के चलते बलवीर सिंह की शराब पीने की आदत से परेशान होकर यह साजिश रची। उसने बलवीर की शराब में नींद की गोलियां मिला दी थीं। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद नीलेश बलवीर को एक ट्रक में ले गया। वहां उसने लोहे की रॉड से हमला कर बलवीर की हत्या कर दी। आरोपियों की शुरुआती योजना इस घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की थी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए।

जांच और बरामदगी

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और ट्रक को बरामद कर लिया है। मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आवश्यक सबूत इकट्ठा कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।