इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3.8 करोड़ रुपये का सोना जब्त

दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने शारजाह से आए एक विमान से करीब 3.8 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया है। इस मामले में एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार भी किया गया है।

अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी दी। यह कार्रवाई एक खास खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने उस यात्री को रोका। वह यात्री 1 जून को शारजाह से दिल्ली पहुंचा था। संदिग्ध सोने का पता लगाने के लिए विमान के अंदर एक विस्तृत तलाशी अभियान चलाया गया। पूरी तलाशी के दौरान, अधिकारियों को दो काले रंग के पाउच मिले। इनका वजन लगभग 3,550 ग्राम था। ये पाउच यात्री की सीट के ठीक आगे वाली सीट के नीचे सावधानी से छिपाए गए थे।



सोने की बरामदगी और शुद्धिकरण

जब्त की गई सामग्री को निकालने के बाद उसे शुद्ध किया गया। शुद्धिकरण के बाद कुल 2,755 ग्राम सोना बरामद हुआ। यह सोना पेस्ट के रूप में छिपाया गया था। बरामद सोने का मूल्यांकन 3,80,48,523 रुपये की टैरिफ कीमत पर किया गया है। यह बड़ी मात्रा में तस्करी का प्रयास था।

यात्री की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई

पेस्ट के रूप में छिपाए गए इस सोने को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त किया गया। यात्री को भी सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी तस्करी रोकने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीमा शुल्क विभाग इस तरह के मामलों पर कड़ी नजर रखता है। अधिकारियों ने मामले की आगे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।