एलजी संधू ने 57 अफसरों को किया इधर से उधर, तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी

दिल्ली। दिल्ली सरकार के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा फेरबदल करते हुए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को 57 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। इस व्यापक फेरबदल में 14 एडहॉक दानिक्स और 43 वरिष्ठ आईएएस व दानिक्स अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिसका सीधा असर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं, जलापूर्ति (डीजेबी) और राजस्व विभाग के कामकाज पर पड़ेगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे, ताकि जनहित के कार्यों में कोई देरी न हो।

प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ा बदलाव अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) स्तर पर देखा गया है। बिपुल पाठक (आईएएस 1992) को समाज कल्याण के साथ-साथ अब महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इसी प्रकार, नवीन कुमार चौधरी (आईएएस 1994) को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (आईएफसी) के साथ सामान्य प्रशासन विभाग (जीडीए) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जितेंद्र यादव (आईएएस 2010) अब दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के साथ-साथ आईटी विभाग के सचिव की भूमिका भी निभाएंगे।

स्वास्थ्य और जल बोर्ड में नई तैनाती

दिल्ली की जनता के लिए सबसे राहत की बात यह हो सकती है कि स्वास्थ्य और जल बोर्ड जैसे विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। वैभव रिखारी (दानिक्स 2013) और विनय कुमार जिंदल (दानिक्स 2014), जो पहले मंत्रियों के सचिव के रूप में तैनात थे, उन्हें अब दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में निदेशक बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में यश चौधरी (आईएएस 2017) को अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां दी गई हैं, ताकि विभागीय खर्चों और नई योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आ सके। इसके अलावा, मेखला चैतन्य प्रसाद (आईएएस 2015) को दक्षिण-पश्चिम जिले के डीएम पद से हटाकर स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

एसडीएम स्तर पर बड़ा फेरबदल, नए चेहरों को जिम्मेदारी

राजस्व विभाग और जमीनी प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए बड़ी संख्या में एसडीएम बदले गए हैं। यश पाल को पटपड़गंज से पटेल नगर और कुलदीप सिंह धामा को मॉडल टाउन का एसडीएम नियुक्त किया गया है। इसी तरह, नितिन शाक्य को पटेल नगर से पटपड़गंज और अभिषेक गुलिया को करावल नगर से देवली का एसडीएम बनाया गया है। चुनाव कार्य और जेल प्रशासन में भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें अजीत कुमार को मध्य दिल्ली का एसडीएम (चुनाव) और पवन कुमार को जेल अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

महिला सुरक्षा और बाल विकास पर केंद्रित बदलाव

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) और महिला एवं बाल विकास विभाग में भी नई नियुक्तियां की गई हैं। जी सुधाकर (आईएएस 2012) को दिल्ली महिला आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया है, जबकि पाटिल प्रांजल लाहेनसिंह (आईएएस 2017) को महिला एवं बाल विकास विभाग में विशेष निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम शहर में महिला कल्याण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में देखा जा रहा है।