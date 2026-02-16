दिल्ली समाचार

एआई सम्मेलन के लिए बदले मार्ग

एआई सम्मेलन के लिए बदले मार्ग

नई दिल्ली । राजधानी में 16 से 20 फरवरी तक एआई इम्पैक्ट समिट-2026 का आयोजन भारत मंडपम में होने जा रहा है। इस समिट में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री और उच्च पदस्थ अंतरराष्ट्रीय अधिकारी शामिल होंगे। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई दिल्ली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन की योजना बनाई है।

इस दौरान भारी ट्रैफिक जाम की संभावना को देखते हुए लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

यातायात पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, इस समिट के कारण मथुरा रोड, भारत-भारती मार्ग, जनपथ, अकबर रोड, तीस जनवरी मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, सरदार पटेल मार्ग मार्ग बंद रहेगा। इसके अलावा, शांति पथ, सत्या मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, कमाल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, सी-हेक्सागन, कर्तव्य पथ, संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, अरबिंदो मार्ग (एम्स से तुगलक रोड तक), एनएच-48 (रंगपुरी से धौला कुआं तक) जैसे प्रमुख रास्ते पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा, भैरो मार्ग और मथुरा रोड के कुछ हिस्से वीवीआईपी गाड़ियों के गुजरने के दौरान बंद रहेंगे। 

अधिकारी के अनुसार, दिल्ली से गुजरने वाली गाड़ियों को पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे में दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। यदि आपको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाना है, तो यात्रा पहले से ही प्लान करना होगा और वैकल्पिक रास्तों का चयन करना होगा। 

इन रास्तों का करें उपयोग 
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए यात्री एम्स, रिंग रोड और आश्रम से मथुरा रोड होते हुए पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट जाने वाले यात्री, जो गुरुग्राम से टी-3 जा रहे हैं, एनएच 48 से यूईआर-II और सर्विस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। द्वारका से एयरपोर्ट जाने वाले यात्री सेक्टर-22 से यूईआर-II टनल का रास्ता ले सकते हैं, जबकि साउथ दिल्ली से यात्री एम्स से रिंग रोड होते हुए आरटीआर मार्ग और संजय टी-पॉइंट से सर्विस रोड एनएच-48 तक जा सकते हैं।

बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए खास इंतजाम 
बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। 10 स्कूल अटल आदर्श तिलक मार्ग, बापू धाम, एपीजे लेन, नवयुग विनय मार्ग, किचनर रोड, पंडारा रोड के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नोडल अफसर तैनात किए हैं। अभिभावक स्कूलों से संपर्क करके सही रूट और नोडल अफसर का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करें। 

हाईकोर्ट में मिलेगी वर्चुअल सुनवाई की सुविधा
दिल्ली हाईकोर्ट ने एआई इंपैक्ट समिट और दिल्ली बार काउंसिल के चुनावों को देखते हुए वकीलों तथा पक्षकारों (पार्टियों इन पर्सन) को 16 फरवरी से 23 फरवरी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में शामिल होने की छूट दी है। ये व्यवस्था कोर्ट के सामान्य संचालन के साथ हाइब्रिड मोड में वैकल्पिक रूप से लागू रहेगी। 

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu