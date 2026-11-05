दुबई से पकड़ा दुष्कर्म का आरोपी, इंटरपोल की मदद से लाया गया भारत

नई दिल्ली । केंद्रीय जिला दिल्ली पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग (इंटरपोल) के माध्यम से दुष्कर्म के एक आरोपी को विदेश से वापस भारत लाने में सफलता हासिल की है। इस अभियान को सीबीआई, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सक्रिय सहयोग से अंजाम दिया गया। आरोपी को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया है।

शिकायत के अनुसार, आरोपी सजीर पल्ली मूपन उर्फ सजीर पीएम (38) केरल के कन्नूर का निवासी है। वह एक कंपनी में प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। आरोप है कि उसने दिल्ली के पंजाबी बाग में एक जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी के दौरान पीड़िता को शराब और नशीले पदार्थ खिलाए गए। इसके बाद करोल बाग के एक होटल में पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ आंतरिक जांच शुरू हुई। जांच आगे बढ़ने पर आरोपी पांच जनवरी, 2026 को भारत से भाग गया था। वह दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एक प्लंबिंग एक्सेसरीज की दुकान पर काम करने लगा।

पीड़िता ने 18 फरवरी, 2026 को दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। उसने इस मामले में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ लगातार प्रयासों और समन्वय के जरिये आरोपी का ठिकाना संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को वापस लाने के लिए सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं। इसमें विस्तृत दस्तावेजीकरण भी शामिल था।



चार नवंबर, 2026 को संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने आरोपी को औपचारिक रूप से दिल्ली पुलिस की टीम को सौंप दिया। यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस सफल अभियान में कई भारतीय एजेंसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरोपी अब भारत में कानूनी प्रक्रिया का सामना करेगा।