दिल्ली समाचार

दिल्ली में डेंगू के 39, मलेरिया के आठ और चिकनगुनिया का एक मामला आया सामने

नई दिल्ली । एमसीडी के जनस्वास्थ्य विभाग की एंटी मलेरिया ऑपरेशंस इकाई की 28 फरवरी की साप्ताहिक रिपोर्ट में सामाने आया है कि इस साल अब तक दिल्ली में डेंगू के 39, मलेरिया के आठ और चिकनगुनिया का एक मामला दर्ज हुआ है। हालांकि, तीनों बीमारियों से अब तक कोई मौत नहीं हुई है।

2025 में इसी अवधि में डेंगू के 69 और मलेरिया के आठ मामले सामने आए थे, जबकि 2024 में डेंगू के 81 और मलेरिया के 15 मामलों दर्ज हुए थे।

जोनवार आंकड़ों के अनुसार, मलेरिया के आठ मामलों में से पांच वेस्ट जोन में आए है, जबकि एक-एक मामला सेंट्रल और सिटी एसपी जोन में दर्ज हुआ। डेंगू के 39 मामलों में वेस्ट जोन में छह, सेंट्रल में पांच, सिविल लाइंस में तीन और नजफगढ़ में तीन मामले सामने आए, जबकि अन्य जोनों में छिटपुट केस दर्ज हुए। 

एमसीडी ने एक जनवरी से 28 फरवरी के बीच मच्छर प्रजनन रोकथाम के लिए निरीक्षण के दौरान 2,179 घरों में लार्वा पमिला और 4,443 घरों में स्प्रे कराया था। लापरवाही बरतने पर 2,669 कानूनी नोटिस जारी किए गए और 254 अभियोजन दायर किए गए। इसके अलावा 16,200 स्थानों पर गैंबूसिया मछलियां छोड़ी गईं, जो मच्छरों के लार्वा को नष्ट करती हैं।

