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दिल्ली के पंजाबी बाग में आग से सैकड़ों झुग्गियां चपेट में

दिल्ली के पंजाबी बाग में आग से सैकड़ों झुग्गियां चपेट में

नई दिल्ली । दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके के पास एक झुग्गी बस्ती में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। इस आग ने देखते ही देखते झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। वहीं, लक्ष्मी नगर पुलिस थाना क्षेत्र के रमेश पार्क में भी तीन इमारतों में आग लगने की घटना सामने आई।

पंजाबी बाग के शकूरबस्ती स्थित रेन बसेरा झुग्गियों में रात करीब 11 बजे आग लगी थी। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपने परिवार के सदस्यों को लेकर भागना पड़ा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। 

दमकलकर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त दरादे शरद भास्कर ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस अब आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही, आग से हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। रमेश पार्क की घटना में भी दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया।

शुक्रवार देर रात लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया था। झुग्गी बस्ती में स्थित सैकड़ों घर इसकी चपेट में आ गए थे। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागे।

आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। 16 दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और सुरक्षा सुनिश्चित की। पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आग के कारणों की जांच जारी है। नुकसान का आकलन करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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