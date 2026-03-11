दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू आज संभालेंगे पदभार

नई दिल्ली। दिल्ली को नया उपराज्यपाल मिल गया है। भारतीय विदेश सेवा के अनुभवी अधिकारी तरनजीत सिंह संधू बुधवार को राजनिवास में शपथ लेकर आधिकारिक तौर पर पदभार संभाल लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री और शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे।

पदभार ग्रहण से एक दिन पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संधू से मुलाकात की और उन्हें दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में स्वागत किया। सीएम के मुताबिक, इस दौरान दिल्ली की तरक्की और लोगों के हित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात हुई। रेखा गुप्ता ने कहा कि संधू के व्यापक प्रशासनिक अनुभव और कुशल नेतृत्व से दिल्ली विकास में नए मुकाम हासिल करेगी।

तरनजीत सिंह संधू विनय कुमार सक्सेना की जगह ले रहे हैं, जिन्हें हाल ही में लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। संधू 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी रहे हैं और अमेरिका में भारत के राजदूत के तौर पर काम कर चुके हैं।