चाकू से वार कर पिता-पुत्र को उतारा मौत के घाट

नई दिल्ली । दक्षिण दिल्ली के सीआर पार्क थाना क्षेत्र के अलकनंदा-तारा अपार्टमेंट में पड़ोसी ने पैसे के लेनदेन के विवाद में चाकू से गोदकर राकेश सूद (60) और उनके बेटे करण सूद (33) की शुक्रवार रात हत्या कर दी। बीचबचाव में राकेश का भतीजा भी घायल हो गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तारा अपार्टमेंट का रहने वाले आरोपी असद ने पीड़ितों पर हमला किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पीएस सीआर पार्क थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है।

दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना शाम करीब 6:15 बजे हुई। प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े राकेश सूद अपने परिवार के साथ सीआर पार्क के तारा अपार्टमेंट में रहते थे। बेटा करण सूद कारोबार में उनकी मदद करता है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आमने-सामने रहने वाले आरोपी और पीड़ितों के बीच एक साल से पैसों और पार्किंग की समस्याओं को लेकर आए दिन आपस में झगड़े हो रहे थे।

शुक्रवार को इन्हीं बातों को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई जो देखते ही देखते हिंसक हो गई। इसी दौरान आरोपी युवक ने गुस्से में आकर चाकू निकाल लिया और पहले करण पर हमला किया। राकेश बेटे को बचाने के लिए आगे आए आरोपी ने उन्हें भी चाकू से गोद दिया। आरोपी ने दोनों पर कई वार किए। अचानक हुए इस हमले से दोनों गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। इस बीच राकेश के भतीजे ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो हमलावर ने उसे भी घायल करके भाग गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सूचना मिलते ही सीआर पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने मीडिया को दिए बयान में दोहरे हत्याकांड की पुष्टि करते हुए बताया कि गंभीर रूप से घायल पिता-पुत्र की अस्पताल में मौत हो गई जबकि भतीजा भी घायल हुआ है।