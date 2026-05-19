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बैंक धोखाधड़ी केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दीपक सिंगला को किया गिरफ्तार

बैंक धोखाधड़ी केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दीपक सिंगला को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला के आवास पर छापा मारा। सोमवार को दिल्ली और गोवा समेत कई ठिकानों पर ईडी की टीमों ने एक साथ छापेमारी की। आप नेता दीपक सिंगला को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।

ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। 

सिंगला की गिरफ्तार पर केजरीवाल का बड़ा दावा
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दीपक सिंगला को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि उसने कोई गलत काम किया है। बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ काम कर रहा था और उसने भाजपा में शामिल होने से मना कर दिया। दीपक बहादुर है और देश के लिए लड़ रहा है।'

ईडी की कार्रवाई को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को अपने पर्सनल गुंडों की तरह इस्तेमाल करके मोदी जी विपक्ष के नेताओं को चुनाव जीतने से रोक सकते हैं। लेकिन देश की अर्थव्यव्स्था को, रुपए की गिरती इज्जत को नहीं संभाल सकते।'

ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर बरसीं आतिशी
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, 'आज हमारे देश में नीट का पेपर लीक हो रहा है, पेट्रोल-डीजल-सीएनजी के दाम रोज बढ़ रहे हैं, रुपया डॉलर के सामने गिरता जा रहा। लेकिन मोदी जी को सिर्फ एक काम है-विपक्ष के नेताओं पर झूठे केस लगाना और उन्हें गिरफ्तार करना।  आज ईडी ने आप नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है। क्योंकि वो गोवा में भाजपा के खिलफ लड़ने वाला एक संगठन तैयार कर रहे थे। मोदी जी आप चाहे हमारी पार्टी के कितने भी नेताओं को गिरफ्तार करो, हम देश के हित के लिए काम करते रहेंगे।'

वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा - गोवा में आम आदमी पार्टी को मिल रहे समर्थन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। इसी डर में अब भाजपा ने AAP के गोवा सह-प्रभारी सिंगला जी पर ED की रेड करवाई है।

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