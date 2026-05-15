अब सूरज दिखाएगा तल्ख तेवर

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में गर्मी से राहत का दौर खत्म हो गया। अब गर्मी के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार, अगले छह दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, 15 से 20 मई के बीच तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और अधिकतम तापमान लगभग 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

इस दौरान शुरुआती दो दिनों में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि 16 मई से 19 मई तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना जताई गई है। हवा की गति सामान्य से मध्यम रहेगी, जो ज्यादातर पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी।

दिल्ली के लोगों को कई दिन से गर्मी का टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। मौसम शुष्क बने रहने के चलते लगातार तापमान चढ़ रहा है। साथ ही, सूरज अपने कड़े तेवर दिखा रहा है। ऐसे में बृहस्पतिवार को दिनभर तेज धूप के चलते लोगों को गर्मी का अहसास हुआ। इस दौरान लोग पसीने से तरबतर दिखाई दिए।

सुबह से ही निकल रही तेज धूप ने लोगों को खासा परेशान किया हुआ था। साथ ही, गर्म हवाओं ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। इस दौरान अधिकतम तापमान 40.6 और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 84 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 37 प्रतिशत रही। वहीं, मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे में दिल्ली में दो एमएम बारिश दर्ज की गई।