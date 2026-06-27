वेनेजुएला में फिर लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल में 4.9 रही तीव्रता

वेनेजुएला में फिर लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल में 4.9 रही तीव्रता

अमेरिका ने वेनेजुएला में राहत और बचाव कार्यों के लिए अपनी सहायता तेज कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका खोज एवं बचाव अभियान के साथ-साथ मानवीय और चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय है।

अमेरिकी दक्षिणी कमान (SOUTHCOM) के मेजर जनरल केविन जे. जैरार्ड और काराकास में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी जॉन एम. बैरेट ने राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राहत कार्यों के समन्वय पर चर्चा की। इस बीच, अमेरिकी दूतावास ने बताया कि विशेष खोज एवं बचाव टीमों के लिए उपकरणों की पहली खेप वेनेजुएला पहुंच गई है। प्रत्येक टीम में करीब 80 विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें दमकलकर्मी, डॉक्टर, संरचनात्मक इंजीनियर और मलबे में लोगों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित 12 खोजी कुत्ते शामिल हैं। इन टीमों को सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि परिस्थितियां अनुकूल होते ही राहत अभियान शुरू किया जा सके।
 
तबाही के बीच कुछ उम्मीद भरे पल, कई लोग मलबे से जीवित निकाले गए
वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तबाही के बीच कुछ उम्मीद भरे पल भी सामने आए हैं। काराकास के सैन बर्नार्डिनो इलाके में एक युवक को मलबे से निकालकर स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया, जबकि उसकी मां रोते हुए बार-बार उसे 'लेआंद्रो, मैं तुमसे प्यार करती हूं' कहती रही।

टेलीविजन पर एक और घटना दिखाई गई, जिसमें एक लड़की पूरी तरह धूल से ढकी हुई और स्वेटर में लिपटी हुई मलबे से बाहर निकलती दिखी। बचाव दल ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। बचाव दल के प्रमुख ने बताया कि यह लड़की ला गुआइरा में एक दस मंजिला इमारत के ढहने के बाद मलबे में फंसी हुई मिली थी। यह इमारत पूरी तरह गिरकर बहुत बुरी तरह नष्ट हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने बहुत साहस और जीने की इच्छा दिखाई है, जो लोगों के लिए उम्मीद की बात है।

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