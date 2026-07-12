टोरंटो के स्ट्रीट फेस्टिवल में गोलीबारी, दो लोगों की मौत

टोरंटो। कनाडा के टोरंटो शहर में शनिवार शाम एक स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी हुई। इसमें दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, चार लोग घायल हो गए। गोली चलाने वाला व्यक्ति अभी फरार है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।



टोरंटो पुलिस सेवा ने इसको सक्रिय गोलीबारी की घटना बताया। यह घटना मिडटाउन टोरंटो में साल्सा ऑन सेंट क्लेयर फेस्टिवल के दौरान हुई। सीटीवी न्यूज के अनुसार, यह हर साल आयोजित होने वाला एक लैटिन फेस्टिवल है।



पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस ने एक्स पर कहा कि जब अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो उन्हें गोली से घायल छह लोग मिले। इनमें से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लोगों को सलाह दी कि वे इस इलाके से दूर रहें।

पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी भी संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया गया है। गोलीबारी किन परिस्थितियों में हुई, इसके बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं दी गई।