मैक्सिको के पुएब्ला में 10 लोगों की नृशंस हत्या

मैक्सिको सिटी। मैक्सिको के पुएब्ला राज्य के तेहुइटज़िंगो शहर में बंदूकधारियों के हमले में 10 लोग मारे गए। अधिकारियों ने रविवार को इस घटना की पुष्टि की। पुएब्ला की सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि संघीय अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

मृतकों में छह पुरुष, तीन महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। सभी को रविवार तड़के गोली मारी गई।



सैकड़ों लोग घर छोड़ने पर मजबूर

स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक किसी संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। पुएब्ला के राज्यपाल अलेजांद्रो अरमेंटा ने मामले पर टिप्पणी नहीं की है। मध्य मैक्सिको में हाल ही में कार्टेल हिंसा में वृद्धि देखी गई है। इस हिंसा के कारण 800 से 1000 परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। यह क्षेत्र लंबे समय से हिंसा का सामना कर रहा है। फरवरी में पुएब्ला के हुएहुएटलन एल ग्रांडे में छह लोग मारे गए थे। कुछ दिनों बाद पुएब्ला की राजधानी में एक वाहन पर हमला हुआ। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी।

जांच में संदिग्ध हमलावर के बारे में क्या पता चला?

संघीय अधिकारी इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं। हालांकि, स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक किसी संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। पुएब्ला के राज्यपाल अलेजांद्रो अरमेंटा ने रविवार के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस घटना से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

मध्य मैक्सिको में बढ़ रही हिंसा

मध्य मैक्सिको में हाल ही में कार्टेल हिंसा में भारी वृद्धि देखी गई है। इस हिंसा के कारण 800 से 1000 परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। फरवरी में पुएब्ला राज्य के हुएहुएटलन एल ग्रांडे में छह लोग मारे गए थे। कुछ दिनों बाद पुएब्ला की राजधानी में तीन लोगों की मौत हुई थी। यह बढ़ती हिंसा क्षेत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है।