SIR द्वारा मथुरा के 4 लाख मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है:  रवि प्रकाश भारद्वाज

मथुरा, आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मथुरा में लगभग 375,000 वोटर्स को बेवजह परेशान किया गया है।

राज्य में जारी रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग एक-दूसरे से सहमत नहीं हैं।

जनहित में, दोनों आयोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, यह बताना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत, ताकि जनता के बीच भ्रम कम हो सके। इस जांच से पता चलता है कि कोई बड़ा घोटाला या साजिश चल रही है। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या जनसंख्या कम हो रही है? अगर ऐसा है, और अगर यही वोटों में कमी का कारण है, तो बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जनसंख्या में कमी के मूल कारणों को जनता को विस्तार से समझाना चाहिए। अगर भारतीय संविधान द्वारा दिए गए वोट देने के अधिकार को किसी भी प्रक्रिया से छीना जाता है, तो इसे एक गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। उन वोटर्स की क्या गलती है जिनके नाम चुनाव आयोग की लापरवाही के कारण हटा दिए गए हैं, कि अब उन्हें अपने वोट वापस पाने के लिए एक नई और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है? इस नई जटिल प्रक्रिया से गुजरने वाले वोटर्स का खर्च कौन उठाएगा?

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अपनाई जा रही जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए, और समय सीमा को कम से कम तीन महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि ज़्यादातर लोग अपने वोट देने के अधिकार की रक्षा कर सकें। किस राजनीतिक पार्टी के वोट काटे गए हैं, इस बहस से ऊपर उठकर, इस संवैधानिक अधिकार पर ध्यान देना चाहिए - किसका वोट देने का अधिकार सुरक्षित है और किसका नहीं।

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में रामपुर से अमरोहा तक "वोट बचाओ, संविधान बचाओ" मार्च निकाला गया, जिसके दौरान यह समझाया गया कि जिनके वोट हटा दिए जाएंगे, वे राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बैंक खाते और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं जैसी कई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के सभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से हटाए गए वोटों को वापस दिलाने में मदद करने का आह्वान किया है।