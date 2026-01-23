भीमसेन सैनी स्मृति सेवा समिति ने सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाई

मथुरा, श्री भीमसेन सैनी स्मृति सेवा समिति ने बाढ़ पुरा स्थित समिति कार्यालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर संतोष चंद्र सक्सेना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण किया व सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।

नेताजी सुभाष चंद्र के क्रांतिकारी जीवन पर प्रकाश डालते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि आज भी नेताजी के विचार आज भी बहुत प्रासंगिक हैं।वह विचारों से प्रगतिशील एवं समाजवादी थे। भारत को आजाद करने की ज्वाला उनके सीने में आजन्म रही। उस वक्त के क्रांतिकारियों में नेताजी बहुत ही योग्य क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण कर चुनौती पैदा कर दी थी। हमारा देश सदैव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऋणी रहेगा।

समिति अध्यक्ष सुरेश कुमार सैनी ने नेताजी को नमन करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर आशीष सैनी ध्रुव भारती शानवी सैनी एवं आयांश उपस्थित थे।