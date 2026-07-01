स्वीडन के खिलाफ 3-0 से जीता फ्रांस

ईस्ट रदरफोर्ड । फ्रांस ने फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्वीडन को 3-0 से हराकर अंतिम-16 में जगह बना ली। टीम की जीत के नायक किलियन एमबाप्पे रहे, जिन्होंने दो गोल दागे। फ्रांस की ओर से तीसरा गोल ब्रैडली बारकोला ने किया।

ग्रुप चरण के सभी मुकाबले जीतने के बाद फ्रांस ने नॉकआउट में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा।

पहले हाफ में फ्रांस का दबदबा

मैच के पहले हाफ में फ्रांस ने पूरी तरह दबदबा बनाए रखा और लगातार स्वीडन के गोल पर हमले किए। पहले 45 मिनट में फ्रांस ने 15 शॉट लगाए। एमबाप्पे का एक गोल ऑफसाइड के कारण रद्द हो गया, जबकि उनका एक और प्रयास पोस्ट से टकरा गया। माइकल ओलीसे की शानदार ओवरहेड किक भी गोलपोस्ट से टकराकर बाहर चली गई।



एमबाप्पे ने दो गोल कर फ्रांस को दिलाई बढ़त

लगातार दबाव के बीच पहले हाफ के अतिरिक्त समय में एमबाप्पे ने शानदार गोल कर फ्रांस को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ के 53वें मिनट में बारकोला ने बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद 74वें मिनट में एमबाप्पे ने अपना दूसरा गोल कर फ्रांस की 3-0 की जीत सुनिश्चित कर दी।

मैच में फ्रांस से आगे नहीं निकल सका स्वीडन

दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद भी स्वीडन पर फ्रांस का दबदबा कायम रहा। फ्रांस लगातार स्वीडन के गोल पर हमले करता रहा। माइकल ओलीसे के शानदार पास पर ब्रैडली बारकोला ने पेनाल्टी बॉक्स के अंदर से बेहतरीन फिनिश करते हुए टीम की बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद स्वीडन के गोलकीपर जैकब विडेल ज़ेटरस्ट्रॉम ने जूल्स कुंडे और लगातार आक्रामक खेल दिखा रहे ओलीसे के कई प्रयासों को रोककर अपनी टीम को और बड़े अंतर से हारने से बचाया।

मैच के 74वें मिनट में माइकल ओलीसे ने एक और शानदार असिस्ट दिया, जिस पर कप्तान किलियन एमबाप्पे ने शानदार गोल कर अपना दूसरा गोल पूरा किया। इस गोल के साथ एमबाप्पे के विश्व कप इतिहास में कुल 18 गोल हो गए, जबकि विश्व कप 2026 में यह उनका छठा गोल है। अब फ्रांस अंतिम-16 में 4 जुलाई को फिलाडेल्फिया स्टेडियम में पराग्वे का सामना करेगा, जहां एमबाप्पे के पास अपने गोलों की संख्या और बढ़ाने का मौका होगा।



मेसी के बाद दूसरे नंबर पर एमबाप्पे

इस मुकाबले के साथ एमबाप्पे के विश्व कप में कुल 18 गोल हो गए हैं। वह अब विश्व कप इतिहास के दूसरे सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए हैं और शीर्ष पर मौजूद लियोनल मेसी से सिर्फ एक गोल पीछे हैं।