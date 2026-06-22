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ट्रक ने परिवार को रौंदा; दो बहनें और भाई की मौत

ट्रक ने परिवार को रौंदा; दो बहनें और भाई की मौत

लोहरदगा । झारखंड के लोहरदगा शहर के मिशन चौक के पास शनिवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बॉक्साइट ट्रक की चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई और लोगों में भारी आक्रोश देखा गया।

जानकारी के अनुसार बरवा टोली निवासी मुकेश कुमार साहू का पुत्र रोहित कुमार साहू अपनी दो बहनों सपना साहू और सृष्टि साहू को स्कूटी से लेकर कृषि बाजार के पास स्थित साहू धर्मशाला जा रहा था। इसी दौरान गुमला की ओर से आ रहा एक बॉक्साइट ट्रक कथित तौर पर गलत दिशा में तेज रफ्तार से पहुंचा और स्कूटी सवार तीनों भाई-बहनों को कुचल दिया।

दो बहनों की मौके पर मौत, भाई ने अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

हादसा इतना भयावह था कि सपना साहू और सृष्टि साहू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल रोहित कुमार साहू को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया।

मजदूर पिता के तीनों बच्चों की एक साथ मौत

बताया जाता है कि मुकेश कुमार साहू मजदूरी और मोटिया का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा ही थे। ट्रक चालक की कथित लापरवाही ने एक ही झटके में उनके तीनों बच्चों की जिंदगी छीन ली। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोई युवा सदस्य नहीं बचा है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने मिशन चौक पर लंबे समय तक सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और दोषी ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है।

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