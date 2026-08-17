प्लॉट में भरे पानी में गिरने से युवक की मौत

दिल्ली । राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर थाना इलाके में खाली प्लॉट में भरे बारिश के पानी में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त हिमांशु पाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

पुलिस लापरवाही से मौत का केस दर्ज कर जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, हिमांशु प्रेम नगर के बृज विहार इलाके में परिवार के साथ रहता था, वह मुंडका स्थित एक फैक्टरी में काम करता था। परिजनों ने बताया कि बृहस्पतिवार को वह काम खत्म करने के बाद घर आ रहा था। रात करीब 11 बजे वह सड़क किनारे खाली प्लॉट में भरे पानी में गिर गया। कुछ देर बाद एक पड़ोसी ने उसे पानी में पड़े हुए देखकर घर वालों को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बतााय कि किराड़ी इलाके में कई खाली प्लॉट में पानी भरा हुआ है, जिससे आए दिन लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ रहा है। लोगों ने इन रास्तों पर चारदीवारी देने की मांग की है।