वेलिंगटन । न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के अनुभवी स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर और सीमित ओवरों के कप्तान मिचेल सैंटनर चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। पांचवें और आखिरी वनडे मुकाबले के दौरान उनके दाएं हाथ में चोट लगी थी।

जांच में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। उनकी जगह डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।

पांचवें वनडे में बल्लेबाजी के दौरान लगी चोट

न्यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से जारी मीडिया विज्ञप्ति के मुताबिक, रविवार को भारत के खिलाफ पांचवें वनडे में बल्लेबाजी करते समय सैंटनर के दाएं हाथ पर गेंद लगी थी। इसके बाद उनके हाथ का स्कैन कराया गया, जिसमें फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। इस चोट के कारण वह गुरुवार से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। सैंटनर न्यूजीलैंड के अनुभवी स्पिन गेंदबाजों में शामिल हैं। वह गेंदबाजी के साथ निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं। ऐसे में उनका बाहर होना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा नुकसान है।

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डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को मिला टीम में मौका

सैंटनर की जगह सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। फॉक्सक्रॉफ्ट टॉम लैथम की अगुआई वाली टीम का हिस्सा होंगे। उन्होंने मई में आयरलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। हालांकि, सैंटनर की मैदान पर वापसी को लेकर अभी कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं हुई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट उनकी चोट से उबरने की स्थिति का आकलन कर रहा है। बोर्ड ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में उनकी उपलब्धता को लेकर भी बाद में जानकारी दी जाएगी।

वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में होंगे दोनों टेस्ट

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 20 नवंबर से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा। वहीं, दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में आयोजित होगा। इससे पहले वनडे सीरीज में भी न्यूजीलैंड की टीम चोटों से परेशान रही थी। कई प्रमुख खिलाड़ी चोट के कारण सीरीज के कुछ मुकाबलों में नहीं खेल पाए। न्यूजीलैंड को पांच मैचों की वनडे सीरीज में भारत के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा।