निर्माणधीन पुल ढहने से बड़ा हादसा, मलबे में दबकर छह मजूदरों की मौत

हमीरपुर। हमीरपुर जिले में गुरुवार देर रात आए तेज आंधी-तूफान और बारिश के बीच बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में मलबे के नीचे दबकर छह मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।

सूचना पर पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार, थाना ललपुरा क्षेत्र के मोराकंदर परसानी और थाना कुरारा क्षेत्र के नैथी गांव को जोड़ने के लिए बेतवा नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा था।



निर्माणाधीन पुल का स्लैब भरभराकर गिरा

गुरुवार रात करीब तीन बजे तेज आंधी और बारिश के दौरान निर्माणाधीन पुल का स्लैब भरभराकर गिर गया। उस समय कई मजदूर स्लैब के नीचे और आसपास विश्राम कर रहे थे। अचानक हुए हादसे में मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

तीन मजदूर पुल के पिलर में फंसे

एसडीआरएफ की टीम ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, छह मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं, कुछ मजदूरों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तीन मजदूर पुल के पिलर पर फंसे बताए गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास किए गए।



मृतकों में ये हैं शामिल

हादसे के मृतकों की पहचान बांदा जनपद के चिल्ला निवासी लोकेंद्र निषाद (22), कुलदीप निषाद (19), भूरागढ़ निवासी सावंत यादव (28), सभाजीत (30), हमीरपुर के स्वासा खुर्द निवासी पुष्पेंद्र सिंह चौहान (34) तथा अचपुरा निवासी राजेश पाल (42) के रूप में हुई है।

आंधी-तूफान ने भी मचाई तबाही

उधर, जिले में आए भीषण आंधी-तूफान से कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए। बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और कई मकानों के टीनशेड उड़ गए। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए, जिससे कई मार्ग अवरुद्ध हो गए और यातायात प्रभावित रहा। तेज बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित रहा।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

निर्माणाधीन पुल के स्लैब के नीचे मजदूरों के ठहरने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षा प्रबंधों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही, मानकों की अनदेखी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।