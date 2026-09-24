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केमिकल फैक्टरी में आग लगने से कई हताहत, 14 घायल अस्पताल में भर्ती

केमिकल फैक्टरी में आग लगने से कई हताहत, 14 घायल अस्पताल में भर्ती

जोधपुर। बासनी स्थित गणेश कॉलोनी की एक केमिकल फैक्ट्री में बुधवार शाम लगी आग बुझाने के दौरान अचानक हुए जोरदार विस्फोट ने बड़ा हादसा कर दिया। फैक्ट्री में रखा केमिकल का टैंक अचानक फट गया और इसकी चपेट में आने से नगर निगम के दमकल दल के 14 कर्मचारी घायल हो गए। इनमें आठ दमकलकर्मी 50 फीसदी से ज्यादा झुलस गए हैं।

हादसे के बाद घायलों को दमकल वाहनों और मौके पर मौजूद पिकअप की मदद से एम्स जोधपुर पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को महात्मा गांधी अस्पताल (एमजीएच) की बर्न यूनिट में शिफ्ट किया गया।

आग बुझाते समय अचानक फटा केमिकल टैंक, धमाके की चपेट में आए दमकलकर्मी

बताया गया कि बासनी औद्योगिक क्षेत्र में गणेश कॉलोनी स्थित केमिकल फैक्ट्री में बुधवार शाम अचानक आग लग गई। सूचना मिलने के बाद नगर निगम की दमकल टीमें आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे थे। इसी दौरान फैक्ट्री में रखा केमिकल का टैंक अचानक फट गया और जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट की चपेट में आने से मौके पर मौजूद दमकलकर्मी झुलस गए। शुरुआती जानकारी में घायल कर्मचारियों की संख्या 13 से 14 बताई गई, जबकि पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोमिया ने बाद में 14 लोगों के घायल होने की जानकारी दी।


आठ दमकलकर्मी 50 फीसदी से ज्यादा झुलसे, एमजीएच में बनाया गया अलग बर्न आईसीयू

पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोमिया ने बताया कि विस्फोट में झुलसे 14 दमकलकर्मियों में से आठ 50 फीसदी से ज्यादा जल गए हैं। गंभीर रूप से झुलसे कर्मचारियों के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में अलग से बर्न आईसीयू बनाया गया है। सभी घायलों का बर्निंग चार्ट तैयार किया जा रहा है और उनके उपचार के लिए विशेष मेडिकल टीम लगाई गई है। जिलाधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि सभी दमकलकर्मियों को पहले एम्स जोधपुर में प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद उन्हें बेहतर और विशेष उपचार के लिए एमजीएच की बर्न यूनिट में शिफ्ट किया गया। गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए जरूरी चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।


कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और निगम आयुक्त अस्पताल पहुंचे

हादसे की जानकारी मिलते ही जोधपुर कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोमिया, नगर निगम आयुक्त राहुल जैन समेत प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा भी एमजीएच पहुंचे और घायलों के उपचार के लिए अलग मेडिकल टीम गठित की। अस्पताल में अधिकारियों ने घायलों के उपचार की स्थिति की जानकारी ली और गंभीर रूप से झुलसे दमकलकर्मियों के लिए आवश्यक चिकित्सा इंतजाम सुनिश्चित किए।

पहले आग पर पाया गया था काबू, धमाके के बाद फिर भड़की

फैक्ट्री में लगी आग पर देर शाम एक बार काबू पा लिया गया था। हालांकि, इसके बाद अचानक केमिकल टैंक में विस्फोट हुआ और आग फिर भड़क उठी। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की दूसरी टीम मौके पर लगी हुई है। दमकलकर्मी दोबारा आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं।

फैक्ट्री में रखे केमिकल और सुरक्षा नियमों की होगी जांच

पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोमिया ने बताया कि फैक्ट्री में किस तरह के केमिकल रखे गए थे और उनका इस्तेमाल नियमों के अनुसार किया जा रहा था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। फैक्ट्री संचालक से भी पूछताछ की जाएगी। जांच में यदि सुरक्षा नियमों की पालना में लापरवाही सामने आती है तो संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और पुलिस की टीम फैक्ट्री में रखे केमिकल, आग लगने के कारण और विस्फोट की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है।


पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया दुख

घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने घायल दमकलकर्मियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना और फैक्ट्री में लगी आग पर पूरी तरह काबू पाना है।

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