राष्ट्रीय समाचार

  2. देश
  3. जग्गू भगवानपुरिया गैंग का शातिर अमृत डालम गिरफ्तार
जग्गू भगवानपुरिया गैंग का शातिर अमृत डालम गिरफ्तार

जग्गू भगवानपुरिया गैंग का शातिर अमृत डालम गिरफ्तार

मोहाली । पंजाब सरकार की गैंगस्टरों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े कुख्यात आरोपी अमृत दालम उर्फ अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत लाया गया है। 

पंजाब पुलिस की ओफ्टेक टीम ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर करीब छह महीने तक चलाए गए ‘ऑपरेशन ईस्टर्न रीच’ के तहत यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक अमृत दालम अक्तूबर 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिये भारत से फरार होकर विदेश चला गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस की ओफ्टेक टीम ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया था। इसके बाद मोल्दोवा के ओटाकी बॉर्डर क्रॉसिंग पर उसे हिरासत में लिया गया। 

पंजाब पुलिस की चार सदस्यीय टीम ने 11 सितंबर को मोल्दोवा एयरपोर्ट पर अमृत दालम को अपनी कस्टडी में लिया और उसे भारत लेकर पहुंची। पुलिस अब आरोपी से विदेश में उसकी गतिविधियों, गैंग से संपर्क और आपराधिक नेटवर्क के संबंध में पूछताछ करेगी। पुलिस के अनुसार अमृत दालम के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, यूएपीए और जबरन वसूली सहित कुल 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी पंजाब वापसी को गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई में अहम सफलता माना जा रहा है।

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu