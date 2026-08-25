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दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश

दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार को सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में जलभराव और यातायात जाम की स्थिति भी देखने को मिली। 


सोमवार को भी झमाझम बारिश और आंधी से सोमवार को राजधानी तरबतर हो गई। इस दौरान लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। पूरे दिन रुक-रुक कर बौछारें पड़ती रहीं। सेंट्रल, ईस्ट, नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, शाहदरा, साउथ दिल्ली में मौसम सुहावना हुआ और लोगों को उमस से राहत मिली। दोपहर में सड़कें लबालब हो गईं और आईटीओ समेत दिल्ली में जगह-जगह जाम से वाहन चालक भी हलाकान हुए।


राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। इससे पूर्व मौसम विभाग ने सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बारिश और आंधी का रेड अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से गैंगटिक वेस्ट बंगाल से मॉनसून का एक सिस्टम बना है। वहीं, उत्तर भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर समेत अन्य स्थानें में आंधी के साथ तेज बारिश हुई।

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