चलती कार में महिला से गैंगरेप

फतेहपुर । फतेहपुर जिले में चलती कार में लेखापाल ने दो साथियों के साथ महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के दौरान महिला से 2.50 लाख रुपये नकद, कागजात और मोबाइल भी छीन लिया। कोतवाली पुलिस ने लेखपाल समेत तीन के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की है।

कोतवाली क्षेत्र की निवासी एक महिला ने पुलिस को बताया कि एक प्लॉट खरीदना चाहती थी। खागा तहसील में तैनात लेखपाल अतुल कुमार कोरी से उसकी मुलाकात हुई। अतुल कुमार कोरी ने उसे प्रयागराज-कानपुर हाईवे के लखनऊ बाईपास के पास एक प्लॉट दिखाया।

कम कीमत का प्लाॅट दिलाने की बात कही

इसकी कीमत 10 लाख रुपये बताई। बयाने के तौर पर ढाई लाख रुपये लेखपाल ने ले लिए। महिला का आरोप है कि बीते शनिवार को लेखपाल ने उस पर प्लॉट का बैनामा कराने का दबाव डाला। बकाया का रुपये न मिलने पर अतुल ने कम कीमत का प्लाॅट दिलाने की बात कही।

प्लॉट दिखाने के बहाने ले गए साथ

22 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे अतुल कुमार कोरी एक काले रंग की कार से चालक के साथ उसके घर आया। यहां से प्लॉट दिखाने के बहाने साथ ले गए। लेखपाल ने नकदी और कागजात साथ ले चलने के लिए कहा। रास्ते में एक साथी को कार में बैठा लिया।

महिला का कराया जा रहा है मेडिकल परीक्षण

बिंदकी के कुंवरपुर मोड़ के पास अतुल कुमार कोरी ने दो साथियों के साथ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही 2.50 लाख रुपये, कागजात और मोबाइल छीन लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।