चाकू से गोदकर ले ली युवती की जान

नई दिल्ली । तिलक नगर में एक 21 साल की लड़की की उसके घर पर अकेले होने के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपी और मृतका एक-दूसरे को कुछ समय से जानते थे।



मौके पर पुलिस

पुलिस मौके पर पहुंची है। ये तस्वीरें पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर की उस जगह की हैं, जहां 21 साल की एक लड़की की उसके घर पर अकेले होने के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



अधिकारी ने कहा

एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अभिषेक गुप्ता ने बताया कि हम अपराधी की तलाश कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी, आपको बता दिया जाएगा।