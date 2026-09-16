बुजुर्ग महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर सोने की बालियां लूटीं

शिमला। जिला शिमला के कुमारसैन क्षेत्र में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर सोने की बालियां लूटने का मामला सामने आया है। वारदात 14 सितंबर की सुबह उस समय हुई, जब 61 वर्षीय महिला सुनो देवी अपने गांव लतयाणा, पंचायत कोट शिलारू से मायके कंडयाली जा रही थीं। महिला जंगल के रास्ते से होकर जा रही थीं।

इसी दौरान पीछे से आए एक युवक ने कथित तौर पर उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और दोनों कानों से सोने की बालियां निकालकर फरार हो गया।

जंगल के रास्ते में पीछे से आया युवक

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 11:45 बजे सुनो देवी कंडयाली के पास सड़क से नीचे जंगल वाले रास्ते की ओर उतरी थीं। इसी दौरान एक युवक अचानक पीछे से आया और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। महिला के अनुसार, युवक ने इसी दौरान उनके दोनों कानों से बालियां निकालीं और सड़क की ओर भाग गया। आंखों में मिर्च पड़ने से महिला को काफी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचीं।

सड़क पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों को घटना की जानकारी दी। लोगों ने आरोपी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह तब तक काफी दूर निकल चुका था। इसके बाद मामले की सूचना नारकंडा चौकी को दी गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही जांच शुरू कर दी।

नारकंडा अस्पताल में हुआ उपचार

घटना के बाद महिला को उपचार के लिए नारकंडा अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी की उम्र करीब 25 से 26 वर्ष थी। वारदात के समय उसने सफेद चेकदार कमीज और काली पेंट पहन रखी थी। पुलिस को यह भी पता चला है कि युवक घटना वाली जगह पर काफी देर तक सड़क पर घूम रहा था।

महिला के बेटे सुभाष ने पुलिस विभाग से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। परिवार का कहना है कि दिनदहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र के लोग चिंतित हैं। लोगों ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपी को पकड़ने की मांग की है।

पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस

पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संदिग्ध लोगों को भी पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाने के साथ आरोपी की तलाश में लगी हुई है।

एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि घटना के समय मौजूद लोगों से पूछताछ कर तथ्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास जारी हैं।

प्रधान ने भी पुलिस से की जल्द गिरफ्तारी की मांग

शिलारू पंचायत के प्रधान रोशन ठाकुर ने बताया कि दिन के समय हुई इस घटना से हर कोई सकते में है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ओडी क्षेत्र में इसी तरह महिला के साथ लूटपाट की घटना हो चुकी है। सूचना मिलते ही उन्होंने परिजनों से बातचीत कर उनका कुशलक्षेम जाना।

रोशन ठाकुर ने पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की पहचान व गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।