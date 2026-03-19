ब्लैक में 5000 का मिल रहा घरेलू LPG सिलिंडर

नोएडा। घरेलू गैस सिलिंडर की कालाबाजारी शहर में चारों तरफ फैला है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन नहीं है लेकिन उन्हें सिलिंडर मिल जा रहा। हालांकि उन्हें तय कीमत से ज्यादा पांच हजार रुपये तक देने पड़ रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन होने के बावजूद किल्लत के कारण ब्लैक में गैस सिलिंडर खरीदना पड़ रहा है। ये बातें बुधवार को अमर उजाला टीम की पतड़ताल में सामने आई।

गैस चूल्हा मरम्मत की एक दुकान पर सिलिंडर लेने के लिए लोग खड़े मिले। जानकारी करने पर पता चला कि साढ़े चार हजार रुपये में एक एलपीजी सिलिंडर बेचा जा रहा है। मूलरूप से गोंडा के रहने वाले अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने अतिरिक्त दाम में सिलिंडर लेने के लिए दो दिन पहले विक्रेता से संपर्क किया था। दो दिन बाद सिलिंडर दिए जाने की बात बोली गई है।

परचून की दुकान पर कुछ लोग गैस सिलिंडर के लिए बातचीत करते देखे। एक व्यक्ति ने बताया कि पांच हजार रुपये देने के बाद एक सिलिंडर मिला है। सुबह रुपये देने पर शाम तक सिलिंडर दिया जा रहा था। तत्काल सिलिंडर प्राप्त करने के लिए 500 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। सेक्टर 62 स्थित मार्केट में भी स्थिति कुछ ऐसी ही मिली। दाम तो समान ही थे लेकिन सिलिंडर में गैस भरी जार रही थी।

प्रवासी होने के कारण हो रही परेशानी

सेक्टर-62 में रहने वाले शिवम श्रीवास्तव ने बताया कि वह सेक्टर-63 स्थित कंपनी में काम करते हैं। मूलरूप से लखनऊ निवासी शिवम किराये के कमरे में अपने साथी के साथ रहते हैं। खाना बनाने के लिए किसी तरह सिलिंडर खरीदा है लेकिन कनेक्शन न होने के कारण भरवाने के लिए कालाबाजारी का शिकार होना पड़ रहा है। अतिरिक्त रुपये देकर सिलिंडर लेने के कारण तनख्वाह का कुछ भाग इसी में लग गया।

एजेंसियों पर हंगामा रोकने के लिए तैनात रहा पुलिस बल

एलपीजी गैस सिलिंडर लेने के लिए बुधवार को भी गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर तड़के ही लोग कतार में लगे रहे। सेक्टर 54 गोदाम, सेक्टर 22, 23 गैस गोदाम, सर्फाबाद गोदाम, सेक्टर 73 गोदाम, बहलोलपुर एजेंसी, निठारी एजेंसी पर लोगों की लाइनें लगीं रहीं, हालांकि जब सिलिंडर नहीं मिला तो सेक्टर-54 में हल्की सी नोकझोंक भी हो गई। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस बल ने लोगों को शांत कराकर स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया।

सिलिंडर पहुंचा नहीं और आ गया डिलीवरी का मैसेज

रबूपुरा में घरेलू गैस सिलिंडर के लिए फिलहाल मारामारी जारी है। बुधवार को भी एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिखीं। वहीं लोगों ने शिकायत की है कि घर सिलिंडर पहुंचे बिना ही मोबाइल नंबर पर डिलीवरी का मैसेज आ रहा है। रबूपुरा की गैस एजेंसी में लाइन में खड़े लोगों ने बताया कि गैस बुक किए एक सप्ताह बीत चुका है लेकिन सिलिंडर अब तक नहीं पहुंचा। रामबाबू ने बताया कि उन्होंने तीन दिन पहले बुकिंग की थी। बुधवार को उनके रजिस्टर्ड नंबर पर मैसेज आया कि सिलिंडर मंगलवार को ही डिलीवर हो चुका है।