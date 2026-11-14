बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को राज्य के तटीय और दक्षिणी इलाकों के जिलाधिकारियों को अलर्ट किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आशंका जताई है। यह तूफान 16 नवंबर की शाम के आसपास आ सकता है।

क्या ओडिशा पर भी पड़ेगा चक्रवात का असर?

आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि आईएमडी ने अभी तक राज्य सरकार को इस संभावित तूफान के असर के बारे में जानकारी नहीं दी है।

पुजारी ने यहां पत्रकारों से कहा, आईएमडी ने अभी कोई अनुमान नहीं जताया है। लेकिन हमने पहले ही एहतियाती कदम उठा लिए हैं। हमने उत्तरी, दक्षिणी और तटीय इलाकों के जिलाधिकारियों को सूचना दे दी है। उन्हें समुद्र में संभावित तूफान को लेकर तैयार और सतर्क रहने को कहा गया है।

सूत्रों ने बताया कि मंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करेंगे। वह आने वाले चक्रवात के संभावित असर का भी आकलन करेंगे।

बंगाल की खाड़ी में कब बनेगा चक्रवाती तूफान?

आईएमडी ने मुख्य सचिव को खास संदेश भेजा है। इसमें बताया गया है कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। शुक्रवार सुबह यह मध्य अंडमान सागर और उससे सटे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के ऊपर मौजूद था।

आईएमडी के मुताबिक, इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। 14 नवंबर को यह स्पष्ट कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल सकता है। इसके बाद 15 नवंबर की सुबह के आसपास इसी इलाके में डिप्रेशन यानी दबाव का क्षेत्र बन सकता है।

आईएमडी ने कहा, इसके बाद इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और 16 नवंबर की शाम के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में और तेज होने की संभावना है।

किन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ?

भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में यलो अलर्ट जारी किया। इसका मतलब है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। 18 और 19 नवंबर को केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं।

इन जिलों में बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, क्योंझर, मयूरभंज, गजपति, गंजाम, पुरी, खुर्दा और नयागढ़ शामिल हैं। 19 और 20 नवंबर को रायगढ़ा, गजपति, गंजाम और पुरी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इस दौरान बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, रायगढ़ा, गजपति, गंजाम, पुरी, खुर्दा और नयागढ़ में भी गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है। तेज सतही हवाएं भी चल सकती हैं।

समुद्र में मछुआरों को जाने से क्यों रोका गया?

17 नवंबर को दक्षिणी ओडिशा के तट और उसके आसपास समुद्र में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इनकी रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। कुछ समय के लिए हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

इस दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। समुद्र की स्थिति खराब से बेहद खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे 17 नवंबर को दक्षिणी ओडिशा के तट और उसके आसपास समुद्र में न जाएं।