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अमरनाथ यात्रियों की गाड़ी ट्रक से टकराई, तीन की मौत, एक की हालत गंभीर

अमरनाथ यात्रियों की गाड़ी ट्रक से टकराई, तीन की मौत, एक की हालत गंभीर

बठिंडा । राजस्थान के बाड़मेर से अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की एक गाड़ी डबवाली बठिंडा हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह भीषण सड़क हादसा बुधवार सुबह तड़के करीब चार-पांच बजे हुआ। एक खड़े ट्रक से टकराने के कारण गाड़ी में सवार तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई।

इस दुखद घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल यात्री को तत्काल प्रभाव से एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

हादसे का प्रारंभिक विवरण
थाना संगत के पुलिस अधीक्षक जगदीप सिंह ने इस दर्दनाक हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यात्रियों से भरी गाड़ी डबवाली बठिंडा हाईवे पर एक किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस अधीक्षक के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, यह दुर्घटना बुधवार तड़के चार से पांच बजे के बीच हुई है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की।
 
पुलिस जांच और मृतकों की पहचान
पुलिस अधीक्षक जगदीप सिंह ने आगे जानकारी दी कि पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। घायलों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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