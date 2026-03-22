अदा की गई ईद की नमाज

रांची । राजधानी रांची समेत राज्य के अलग-अलग जिलों में ईद की नमाज अदा की गई। रांची के डोरंडा ईदगाह में ईद के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। सुबह से ही ईदगाह में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी और नमाज़ के दौरान पूरा माहौल भाईचारे और उत्साह से भरा नजर आया।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। डोरंडा थाना की थानेदार दीपिका प्रसाद मौके पर मौजूद रहीं और पूरे कार्यक्रम की निगरानी करती दिखीं। पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। पूरे इलाके में आपसी सौहार्द और खुशी का माहौल देखने को मिला। प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों के सहयोग से ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।