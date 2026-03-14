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590 करोड़ के घोटाले में 90 खाते फ्रीज

590 करोड़ के घोटाले में 90 खाते फ्रीज

चंडीगढ़ । 590 करोड़ रुपये के आईडीएफसी बैंक घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 90 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जांच में सामने आया है कि घोटाले के मास्टरमाइंड और उसके सहयोगियों ने शेल कंपनियों, ज्वैलर्स और रियल एस्टेट फर्मों के जरिये करोड़ों रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर घुमाए। 

यह पूरा नेटवर्क हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से लेकर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु तक फैला हुआ है। ईडी ने इन राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी कर कई डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए हैं। सरकारी धन को पहले स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी शेल कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किया गया। 

कंपनियों की भूमिका संदिग्ध
कैपको फिनटेक सर्विसेज, मां वैभव लक्ष्मी इंटीरियर्स और एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व कर्मचारी रिभव ऋषि और अभय कुमार के नाम सामने आए हैं। रिभव ऋषि ने जून 2025 में बैंक से इस्तीफा दे दिया था।

होटल कारोबारी के खाते में घुमाई रकम
मोहाली के होटल कारोबारी और रियल एस्टेट डेवलपर विक्रम वाधवा के खातों में भी बड़ी रकम ट्रांसफर होने की बात सामने आई है। आरोप है कि इस राशि को प्रिज्मा रेजीडेंसी एलएलपी, किनस्पायर रियल्टी एलएलपी और मार्टेल बिल्डवेल एलएलपी में निवेश किया गया। चंडीगढ़ मेगा स्टोर नाम की इकाई में भी बड़ी रकम ट्रांसफर हुई।  

पार्टी का वीडियो आया सामने
घोटाले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसी को आरोपियों के मोबाइल फोन से दो वीडियो मिले हैं जिनमें बैंकॉक में याॅट (लग्जरी नाव या छोटा जहाज) में हुई एक लग्जरी पार्टी दिखाई दे रही है। वीडियो में गिरफ्तार आरोपी बैंक मैनेजर रिभव, उसके सहयोगी अभय और पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश बुवानी बैंकॉक में एक महंगी यॉट पर पार्टी करते नजर आ रहे हैं। इस यॉट की बुकिंग करीब 35 से 40 लाख रुपये में की गई थी। वीडियो में तीनों आरोपी लग्जरी माहौल में पार्टी करते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में रिभव का एक रिश्तेदार भी नजर आ रहा है। इसके अलावा एक विदेशी मूल की महिला भी मौजूद है जो पार्टी की होस्ट के रूप में दिखाई दे रही है। जांच एजेंसी को शक है कि यह पूरा ट्रिप घोटाले के पैसों से किया गया हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन से कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिनमें ये वीडियो भी शामिल हैं। ये वीडियो अब जांच का अहम हिस्सा बन गए हैं। 

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