यमुना नदी में डूबा किशोर, तलाश करने के लिए अभियान जारी

नई दिल्ली । अलीपुर पुलिस स्टेशन इलाके में झंगोला गांव के पास यमुना नदी में 14 साल का एक लड़का डूब गया। पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ की टीमें और बोट क्लब के गोताखोर मौके पर पहुंचे। लड़के का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चल रहा है।