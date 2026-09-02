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संजय झील में दोस्त को बचाने के प्रयास में सभी डूबे; लाश बरामद

संजय झील में दोस्त को बचाने के प्रयास में सभी डूबे; लाश बरामद

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली स्थित संजय झील में एक बेहद हृदयविदारक हादसा सामने आया है। यहां नहाने गए तीन युवकों की झील में डूबने से जान चली गई है। जान गंवाने वाले सभी युवकों की उम्र 22 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को बरामद कर लिया है।

कैसे हुआ यह हादसा?
दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना एक-दूसरे को बचाने की जद्दोजहद में घटी। सबसे पहले एक युवक संजय झील में नहाने के लिए पानी में उतरा था। गहराई का अंदाजा न होने के कारण वह अचानक डूबने लगा और मदद की गुहार लगाने लगा।

बचाने के लिए साथियों ने लगाई छलांग
अपने दोस्त को डूबता और तड़पता देख, बाहर मौजूद उसके दोनों साथियों ने उसे बचाने के लिए तुरंत झील में छलांग लगा दी। बचाव के इस प्रयास में कोई भी सफल नहीं हो सका और गहरे दलदल या पानी में फंसने के कारण तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई।


रेस्क्यू ऑपरेशन और पुलिस की कार्रवाई
इस घटना की पीसीआर कॉल फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस को करीब साढ़े 7 बजे मिली। सूचना मिलते ही पुलिस बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों को झील में उतारा गया। गोताखोरों ने झील में सर्च ऑपरेशन चलाकर तीनों युवकों की बॉडी (शव) को बाहर निकाल लिया।

परिजनों को सूचना
पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दे दी गई है।

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