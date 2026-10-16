रामलीला में रावण के साथ जलेगा 30 फुट का 'कॉकरोच' का पुतला

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी की एक रामलीला में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ 30 फुट ऊंचा 'कॉकरोच' का पुतला भी जलाया जाएगा। यह निर्णय श्री केशव राम लीला समिति ने लिया है, जो पीतमपुरा में रामलीला का आयोजन करती है। समिति ने बताया कि यह कीट गंदगी का प्रतिनिधित्व करता है।

यह पहल 'स्वच्छ भारत' और 'स्वच्छ दिल्ली' अभियानों का हिस्सा है। समिति के अध्यक्ष और भाजपा विधायक अशोक गोयल ने कहा कि यह निर्णय राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं है। उन्होंने बताया कि कॉकरोच का पुतला जलाने का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत और स्वच्छता के संदेश को मजबूत करना है। गोयल ने यह भी कहा कि 'कॉकरोच' रावण की सेना में 'असुरों' के बीच भी शामिल होगा। यह निर्णय कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में आया है।

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने पहले पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जून और जुलाई में, समूह एक महीने से अधिक समय तक जंतर मंतर पर धरने पर बैठा था। 20 जुलाई को संसद तक मार्च के बाद प्रधान को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। यह मांग चुनावी सूचियों के विशेष गहन संशोधन में कथित अनियमितताओं को लेकर है। दिल्ली में इन विरोध प्रदर्शनों के कारण कई कार्यकर्ताओं, छात्रों और पत्रकारों को हिरासत में लिया गया।