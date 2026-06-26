पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली। दक्षिणी जिले के तिगड़ी थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार रात घरेलू विवाद में पति ने गोली मारकर पत्नी कविता (38) की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मे भिजवा दिया है। फोरेंसिक व क्राइम टीम ने घटना स्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं।



दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार गोली के दो-तीन खोल मौके से बरामद हुए हैं। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपित पति शुभम गहलोत की तलाश शूरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक संगम विहार में अमृता पब्लिक स्कूल के पास के-2 में आरोपी शुभम का खुद का घर है। वह प्राइवेट कंपनी में फाइनेंस का कम देखता है। डेढ़ वर्ष पहले ही उसकी कविता से शादी हुई थी।



पुलिस सूत्रों ने बताया कि घर में आर्थिक परेशानी को लेकर आए दिन दोनों में विवाद होता रहता था। शाम को जब शुभम आफिस से वापस आया तो फिर दोनों में झगड़ा होने लगा। क्रोध में आकर शुभम ने पिस्टल से कविता पर दो-तीन गोली मार दीं। और मौके से भाग निकला।

बाद में आस-पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। प्राइवेट जॉब करने वाले के पास पिस्टल कहां से आयी और उसने हत्या क्यों की, इसका पता आरोपित की गिरफ्तारी का बाद ही चल सकेगा। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।