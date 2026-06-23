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मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे झुग्गियों में लगी आग

मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे झुग्गियों में लगी आग

दिल्ली। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के ठीक पीछे वाल्मीकि बस्ती में भीषण आग लग गई। यह घटना तकिया काले खां इलाके की कुछ झुग्गियों में हुई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कुल 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची।

दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। दिल्ली दमकल विभाग के डीओ मुकेश वर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रात करीब 11:22 बजे दमकल कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही शुरुआती तौर पर सात से आठ दमकल गाड़ियां तुरंत भेजी गईं। आग का फैलाव तेजी से होने लगा, जिसके बाद गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई। कुल 24 दमकल गाड़ियां आग बुझाने के कार्य में लगाई गईं। 


आग पर नियंत्रण और बचाव कार्य
दमकल विभाग ने आग पर नियंत्रण पाने के लिए युद्धस्तर पर काम किया। 24 दमकल गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आग लगने के बाद पूरे वाल्मीकि बस्ती और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया था। हालांकि, दमकल कर्मियों की त्वरित और मुस्तैद कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। बचाव दल ने सुनिश्चित किया कि आग अन्य झुग्गियों तक न फैले।

हताहतों और नुकसान की स्थिति
शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस भीषण आग की घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की भी कोई सूचना नहीं मिली है। दमकल विभाग ने पुष्टि की है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। यह एक राहत भरी खबर है कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। 

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