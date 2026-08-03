कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों का हंगामा, पांच लाख के नुकसान का आरोप

गाजियाबाद । सोमवार सुबह छह बजे दिल्ली-मेरठ मार्ग पर एक एंबुलेंस और कांवड़ियों के ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना में कांवड़ खंडित होने और ट्रैक्टर को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाते हुए कांवड़ियों ने सड़क जाम कर हंगामा किया।

यह घटना मुरादनगर थाने के पास प्रिया सिनेमा के सामने सुबह करीब 6 बजे हुई। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे नोएडा निवासी एक दर्जन से अधिक शिव भक्तों का ट्रैक्टर-ट्रॉली 108 एंबुलेंस से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

कांवड़ियों का आरोप है कि एंबुलेंस की टक्कर से उनकी कांवड़ खंडित हो गई और ट्रैक्टर को लगभग पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली-मेरठ मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।



हंगामे की सूचना पर थाना प्रभारी और एसीपी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने कांवड़ियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने नुकसान की भरपाई की मांग पर अड़े रहे।

बाद में कांवड़िया मुरादनगर थाने पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए। प्रशासनिक अधिकारी उन्हें समझाने में जुटे हुए हैं। एसीपी मसूरी सर्कल सुनील कुमार ने बताया कि एंबुलेंस को कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को समझाने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

कांवड़िये हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे थे और उन्होंने मुरादनगर में एक कांवड़ सेवा शिविर में रात्रि विश्राम किया था। सोमवार सुबह वे अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए थे।