जंतर-मंतर के पास प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, दो ACP समेत छह पुलिसकर्मी घायल

नई दिल्ली । कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि मेरी सोनम वांगचुक से कई बार बात हुई। नतीजा यह निकला कि यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही रहना चाहिए।

उन्होंने सभी प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक रूप से शांति बनाए रखने और सही तरीके से विरोध करने की अपील भी की है... देश में पहले हुए विरोध प्रदर्शनों में, सत्ताधारी सरकार द्वारा भेजे गए असामाजिक तत्व घुसपैठ करके पूरे विरोध को पटरी से उतार देते हैं, और आखिर में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने वालों को ही दोषी ठहराया जाता है; ऐसा नहीं होना चाहिए। जेपी नड्डा को शर्म आनी चाहिए। लोग यहां 30 दिनों से बैठे हैं... राजनीति तो वही कर रहे हैं... धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता... इसके बिना विरोध जारी रहेगा। जब तक जरूरत होगी, तब तक यह चलता रहेगा।