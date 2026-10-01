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जहरीली होने लगी दिल्ली की हवा

जहरीली होने लगी दिल्ली की हवा

नई दिल्ली । बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में पहुंच गई। शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 129 दर्ज किया गया। आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार, छह राज्यों में 19 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें पंजाब और उत्तर प्रदेश में सात-सात घटनाएं शामिल थीं।

उपग्रहों (सैटेलाइट) द्वारा बुधवार को कुल 19 अवशेष जलाने की घटनाएं देखी गईं। इनमें से चार मध्य प्रदेश में और एक हरियाणा में थी। 15 से 30 सितंबर के बीच छह राज्यों में कुल 114 अवशेष जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं। इन आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 59, उत्तर प्रदेश में 32, मध्य प्रदेश में 17, हरियाणा में तीन, राजस्थान में दो और दिल्ली में एक घटना हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों से पता चला कि पांच दिनों के संतोषजनक एक्यूआई के बाद वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में आई।

क्या कहता है एक्यूआई
सीपीसीबी के वर्गीकरण के तहत, 0-50 एक्यूआई को "अच्छा", 51-100 को "संतोषजनक", 101-200 को "मध्यम", 201-300 को "खराब", 301-400 को "बहुत खराब" और 401-500 को "गंभीर" माना जाता है। आईआईटी दिल्ली स्टेशन पर शाम 6 बजे 207 का खराब एक्यूआई दर्ज किया गया। कुल 45 निगरानी केंद्रों में से 42 में मध्यम वायु गुणवत्ता और तीन में संतोषजनक वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। किसान गेहूं और सब्जियां उगाने से पहले खेतों को साफ करने के लिए फसल अवशेष जलाते हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं सीधे दिल्ली की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। दिल्ली हर सर्दी में गंभीर वायु प्रदूषण से जूझती है।

आगामी दिनों का पूर्वानुमान
वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, 1 से 3 अक्तूबर तक और उसके बाद के छह दिनों में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है। वेंटिलेशन सूचकांक 6,000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से नीचे रहने का अनुमान है। औसत हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रहने की उम्मीद है। ऐसी स्थितियां प्रदूषक फैलाव के लिए प्रतिकूल मानी जाती हैं।

जानिए तापमान का हाल
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली के आधार स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम था। इसका न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम था। पालम में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से तीन डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम था। लोदी रोड पर अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक था, और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम था। द रिज में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से दो डिग्री कम था। आयानगर में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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