गैंगस्टर विकास लगरपुरिया गैंग के दो बदमाश दबोचे

नई दिल्ली । दिल्ली के छावला के श्याम विहार इलाके में एक मकान पर गोलीबारी करने आए दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गोलीबारी के दौरान गैंगस्टर विकास लगरपुरिया गैंग के एक सदस्य रॉकी के पैर में गोली लगी है। दूसरे बदमाश की पहचान सुमित के रूप में हुई है।

पुलिस ने इनके कब्जे से दो पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।

जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह के मुताबिक जिले के वाहन चोरी निरोधक शाखा को सूचना मिली थी कि दो बदमाश श्याम विहार इलाके में वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दी। बाइक से आए बदमाशों को रोकने पर उन्होंने पुलिस टीम पर तीन राउंड गोली चला दी।

एक गोली हवलदार मनीष के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। अपने बचाव में पुलिस ने भी बदमाशों पर गोली चलाई, जिसमें एक गोली रॉकी के पैर में लगी। पुलिस ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया है और दूसरे बदमाश से पूछताछ कर रही है।