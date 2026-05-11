दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया नया NCMC Smart Card

नई दिल्ली । दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी कर को-ब्रांडेड रुपे ऑन द गो कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) लॉन्च किया है। इस कार्ड की मदद से यात्री देशभर में मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में एक ही कार्ड से भुगतान कर सकेंगे।

डीएमआरसी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी एवं सीईओ अनुब्रत बिस्वास मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्ड डेबिट कार्ड और प्रीपेड ट्रांजिट कार्ड दोनों की तरह काम करेगा।



डीएमआरसी ने बताया कि अगले 10 दिनों में यह कार्ड सभी मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होगा। यात्री डीएमआरसी या एयरटेल ऐप के जरिए इसे डिजिटल रूप से रिचार्ज भी कर सकेंगे। इससे टॉप-अप के लिए स्टेशनों पर लगने वाली कतारें कम होंगी।

डीएमआरसी के अनुसार, यह पहल केंद्र सरकार के वन नेशन, वन कार्ड विजन के अनुरूप है। मौजूदा दिल्ली मेट्रो कार्ड केवल मेट्रो नेटवर्क तक सीमित हैं, जबकि नया एनसीएमसी कार्ड कई शहरों और परिवहन प्रणालियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। पुराने कार्ड पहले की तरह काम करते रहेंगे।