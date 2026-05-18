दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकील आज करेंगे कार्य बहिष्कार

दिल्ली । दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकीलों ने सोमवार को न्यायिक कार्य से दूर रहने का निर्णय लिया है। यह फैसला ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिया गया।

कमेटी के अनुसार, रोहिणी कोर्ट के जिला न्यायाधीश राकेश कुमार के व्यवहार को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी है।

कमेटी का आरोप है कि अदालत की कार्यवाही के दौरान एक अधिवक्ता से न्यायिक अधिकारी का व्यवहार आपत्तिजनक और अनुचित था। संबंधित अधिवक्ता रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बैठक में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें जिला न्यायाधीश राकेश कुमार के तत्काल तबादले की मांग भी शामिल है।