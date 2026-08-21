दिल्ली के अस्पतालों की ओपीडी में 30 प्रतिशत हुई बढ़ोतरी; घंटों इंतजार

दिल्ली । मानसून के साथ दिल्ली में वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जीटीबी और स्वामी दयानंद अस्पताल की ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले करीब 30 फीसदी तक बढ़ी है। बृहस्पतिवार को मरीजों की अधिक संख्या के कारण पर्चा बनवाने और डॉक्टर को दिखाने के लिए लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।

दूर-दराज से आए मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। जीटीबी अस्पताल के अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि मानसून में वायरल संक्रमण और डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ी है। उबला पानी पीने, ताजा घर का बना भोजन करने और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी।

बीमारी से ऐसे करें बचाव

संक्रमण से बचने के आसान उपाय

हाथों को साबुन से बार-बार अच्छी तरह धोएं

खांसते और छींकते समय मुंह और नाक ढककर रखें

बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें

भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें

गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह को न छुएं

पर्याप्त पानी पिएं और पौष्टिक भोजन लें

बीमार होने पर आराम करें