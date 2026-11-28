नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में ठंड का असर बढ़ने लगा है। इस बीच लोगों पर वायु प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लोगों को प्रदूषित हवा के बीच सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के शनिवार सुबह आठ बजे के आंकड़े के मुताबिक, राजधानी दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 246 दर्ज किया गया।
वहीं, आज सुबह नोएडा का एक्यूआई 277 और गाजियाबाद का 250 दर्ज किया गया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के शनिवार सुबह आठ बजे के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के अलीपुर में 226, आनंद विहार में 279, अशोक विहार 238, आया नगर 300, बदरपुर 244, बवाना 273, चांदनी चौक 310, डीटीयू 308, द्वारका सेक्टर-8 में 231, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर 315, आईआईटी दिल्ली में 263, आईटीओ 300, जहांगीरपुरी 255, लोधी रोड 146, मुंडका 245, नरेला 246, नॉर्थ कैंपस 296, ओखला फेज-2 में 237, पटपड़गंज में 217, पंजाबी बाग 286, रोहिणी 239, विवेक विहार 250 एक्यूआई दर्ज किया गया।
सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, नोएडा के अन्य क्षेत्रों में एक्यूआई इस प्रकार रहा
सेक्टर 110: 295
सेक्टर 116: 294
सेक्टर 125: 277
सेक्टर 143: 270
सेक्टर 150: 257
सेक्टर-1: 253
सेक्टर 39: 276
गाजियाबाद के क्षेत्रों में एक्यूआई इस प्रकार रहा
डासना: 263
गोविंदपुरम: 218
लोनी: 225
संजय नगर: 233
वसुंधरा: 241
वेव सिटी: 247
एक्यूआई का मतलब समझिए
0-50 : अच्छा
51-100 : संतोषजनक
101-200 : मध्यम
201-300 : खराब
301-400 : बेहद खराब
401-500 : गंभीर