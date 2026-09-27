दिल्ली समाचार

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी से राहत: तापमान गिरा, चलीं ठंडी हवाएं

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी से राहत: तापमान गिरा, चलीं ठंडी हवाएं

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में शनिवार शाम 12 दिन बाद हुई बारिश ने बढ़ते तापमान पर ब्रेक लगा दिया। दिनभर उमस और गर्मी से परेशान लोगों को शाम को हुई बारिश से राहत मिली। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के साथ तेज ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को हल्की सिहरन भी महसूस हुई।

हालांकि, कई इलाकों में जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम लगने से ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और यात्रियों को घंटों परेशानी उठानी पड़ी।
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक सफदरजंग मानक केंद्र पर अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री कम रहा। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 3.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सफदरजंग में शाम तक 0.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। पालम में अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा, जो सामान्य से 6.7 डिग्री कम है। लोदी रोड में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री और 0.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। रिज में अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 6.5 डिग्री कम है। यहां न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री नीचे है। आया नगर में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री रहा और हल्की बूंदाबांदी हुई।


नोएडा-फरीदाबाद में बदला मौसम
नोएडा के कई इलाकों में शाम के बाद बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई। वहीं, फरीदाबाद में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हल्की बारिश के दौरान दोपहिया वाहन चालक भी मौसम का आनंद लेते नजर आए।

चक्रवाती परिसंचरण से बदला मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के निचले वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि, दिल्ली से दक्षिण-पश्चिम मानसून 23 सितंबर को विदा हो चुका है, जबकि इसकी सामान्य वापसी की तारीख 25 सितंबर है। वर्ष 2025 में मानसून 24 सितंबर को विदा हुआ था।

सामान्य से 16 फीसदी अधिक बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, 1961 के बाद दिल्ली से मानसून की सबसे जल्दी विदाई 1982 में 3 सितंबर को हुई थी, जबकि सबसे देर से 2013 में 17 अक्तूबर को मानसून वापस गया था। इस साल 1 जून से 23 सितंबर तक सफदरजंग में 728.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 629.7 मिमी रहती है। इस तरह दिल्ली में अब तक सामान्य से 16 फीसदी अधिक बारिश हुई है। हालांकि, बारिश सामान्य श्रेणी में ही दर्ज की गई है।

आज और कल बादल छाए रहने के आसार
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले छह दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। 27 और 28 सितंबर को बादल छाए रह सकते हैं, जबकि 29 सितंबर से मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 27 सितंबर को अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री, 28 को 31-33 डिग्री और 29 सितंबर से 2 अक्तूबर तक 32-35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में मौसम धीरे-धीरे गर्म होने की संभावना है।

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu