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96 हजार स्ट्रीट लाइटें होंगी स्मार्ट LED में तब्दील

96 हजार स्ट्रीट लाइटें होंगी स्मार्ट LED में तब्दील

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी की सभी स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट एलईडी सिस्टम में बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में करीब 473 करोड़ रुपये की इस बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई। बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित हुई।

दिल्ली में करीब 96 हजार स्ट्रीट लाइटें हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट एलईडी सिस्टम से बदला जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य राजधानी में बेहतर रोशनी के साथ बिजली की बचत और आधुनिक निगरानी व्यवस्था को बढ़ावा देना है। 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली तक दिल्ली की सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक इलाकों में बेहतर और चमकदार रोशनी दिखाई दे। सरकार का मानना है कि स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बिजली खर्च कम होगा और शहर की सुरक्षा व सुविधा भी बेहतर होगी।

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