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300 रुपये के लिए भाइयों में खूनी संघर्ष

300 रुपये के लिए भाइयों में खूनी संघर्ष

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्थित पुरानी कोंडली इलाके में महज 300 रुपये के लिए छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर उस्तरे से हमला कर दिया। आरोपी ने उस्तरे से बड़े भाई की अंतड़ी बाहर कर दी। इसके अलावा उसके हाथ, कंधे और शरीर के दूसरे हिस्सों में हमला कर दिया।

गंभीर हालत में पीड़ित मनीष (31) को एलबीएस अस्पताल ले जाया गया।

वहां से मनीष को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में मनीष की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने छानबीन के बाद हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी छोटे भाई सचिन (29) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने पीड़ित की बहन का बयान दर्ज कर लिया है। मामले की छानबीन जारी है।

पुलिस के मुताबिक मनीष अपने परिवार के साथ एफ-ब्लॉक, ओल्ड कोंडली में रहता है। इसके परिवार में मां कुसुम के अलावा एक बड़ा भाई व छोटा भाई सचिन और तीन शादीशुदा बहन हैं। मनीष और सचिन दोनों ही छोटा-मोटा काम करते हैं। आरोप है कि सचिन ने मनीष के 300 रुपये लिए हुए थे और वापस नहीं कर रहा था।


शुक्रवार शाम दोनों के बीच झगड़ा हुआ। खूब मारपीट हुई, इसके बाद मामला थाने पहुंचा। बाद में पुलिस दोनों को थाने ले गई। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। पुलिस ने समझौते के बाद सुबह के समय दोनों को छोड़ दिया। दोनों घर आकर सो गए। इस बीच 11 बजे सोकर उठने के बाद दोनों के बीच दोबारा झगड़ा होने लगा।

परिजनों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन दोनों नहीं माने। इस बीच सचिन ने मनीष के पेट में उस्तरा मारकर उसकी अंतड़ी बाहर कर दी। इसके बाद भी वह उस पर हमला करता रहा। बहन ज्योति ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मनीष को अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में सचिन को घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया।

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