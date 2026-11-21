नई दिल्ली । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर, 'रेड नोटिस' वाले व्यक्ति मोहम्मद माज़िन को यूएई से भारत वापस लाने (डिपोर्टेशन) में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई 20.11.2026 को पूरी हुई।

यह व्यक्ति महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में वांछित था। उसने पीड़िता को शादी का झूठा वादा देकर अपने जाल में फंसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक शोषण किया। इसमें उससे धोखे से 18 लाख रुपये ऐंठना भी शामिल है। सक्षम अदालत में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। जांच में यह भी पता चला कि उसने शादी के बहाने 13 अन्य महिलाओं का भी इसी तरह शोषण किया था, उनसे पैसे लिए थे और उनके साथ अंतरंग पलों के वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे। इसके बाद आरोपी विदेश भाग गया था।

महाराष्ट्र पुलिस के अनुरोध पर, एनसीबी-नई दिल्ली (सीबीआई) ने इंटरपोल के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 'रेड नोटिस' जारी करवाया। यूएई के अधिकारियों ने उस व्यक्ति की लोकेशन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यूएई के अधिकारियों ने उस व्यक्ति को भारत वापस भेजने (डिपोर्ट करने) की अनुमति दे दी।

महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम यूएई गई, जहाँ उस व्यक्ति को उन्हें सौंप दिया गया। भारत की यह टीम, उस व्यक्ति के साथ 20.11.2026 को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुँची। भारत में इंटरपोल के 'नेशनल सेंट्रल ब्यूरो' के रूप में, सीबीआई अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 'भारतपोल' के माध्यम से देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। 2019 से अब तक, इंटरपोल के जरिए 300 से अधिक वांछित अपराधियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है; इनमें 2026 में अब तक वापस लाए गए 74 भगोड़े भी शामिल हैं।